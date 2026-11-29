Solo 9 anni fa l'incidente, oggi un titolo italiano ma soprattutto il record del mondo. Ennesima impresa per Letizia Milesi. Dopo i due ori ottenuti ieri pomeriggio, la nuotatrice paralimpica classe 2000 originaria di Roncobello, nella mattina di oggi, domenica 29 novembre, ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 rana categoria SB7 agli VIII° Campionati Italiani Assoluti in vasca corta FINP a Lanciano (Abruzzo). Nella sua batteria Milesi ha chiuso in seconda posizione, fermando il cronometro a 40"39 e stabilendo il nuovo record del mondo.

Un fine settimana particolarmente positivo per la giovane atleta brembana in forza all’ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS e tesserata per il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, che già nel pomeriggio di ieri, sabato 28 novembre, aveva conquistato due medaglie d'oro: una nei 50 Stile Libero S8 e un'altra nei 100 Rana SB7, in quest'ultima gara accompagnata anche dal nuovo record italiano.

Questa mattina, invece, Milesi è tornata in vasca per disputare i 50 Rana Assoluti Femmine Agonisti nella categoria SB7, aggiungendo così un nuovo importante risultato al proprio palmarès. Per la giovane nuotatrice si è conclusa così un'altra giornata da protagonista, con un nuovo oro e un record mondiale che si aggiungono ai successi già ottenuti nella prima giornata della manifestazione. I risultati completi disponibili su Natatoria.com.

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