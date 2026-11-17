"Il Gruppo San Donato ha allo studio la cessione di quattro strutture della rete sanitaria lombarda, come ipotizzato dalla stampa? Oggi abbiamo chiesto ai vertici del Gruppo un incontro urgente per avere chiarimenti ufficiali e, se l’ipotesi sarà confermata, aprire un confronto sulle possibili ricadute sull’occupazione, le condizioni contrattuali, l’organizzazione del lavoro, la continuità e qualità dell’assistenza.”, dichiarano FP CGIL – CISL FP e UIL FP Lombardia.

Secondo quanto riportato dalla stampa nei giorni scorsi, la possibile riorganizzazione societaria potrebbe coinvolgere il Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro e il Policlinico San Marco di Zingonia, entrambi in provincia di Bergamo, l’Istituto di Cura Città di Pavia e l’Istituto Clinico Villa Aprica, a Como.

“È inaccettabile che le lavoratrici e i lavoratori apprendano dalla stampa notizie potenzialmente così rilevanti per il loro futuro professionale e occupazionale, in assenza di una preventiva e trasparente interlocuzione con le rappresentanze sindacali - denunciano Sabrina Negri, segretaria regionale FP CGIL Lombardia, Caterina Dezio, coordinatrice regionale della sanità privata CISL FP Lombardia, e Daniele Ballabio, segretario generale UIL FP Lombardia -. Le procedure di informazione e consultazione sindacale vanno rispettate, comprese quelle previste in caso di trasferimento d’azienda, ove ne ricorrano i presupposti. Ai vertici del Gruppo chiediamo di fissare l’incontro, possibilmente nei prossimi giorni. Il confronto va aperto prima di prendere decisioni sul futuro delle strutture e di chi ci lavora”, concludono.

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